Дело экс-мэра Добкина: заседание перенесено на 31 января

Дзержинский районный суд снова перенес назначенное на четверг подготовительное заседание по делу бывшего мэра Михаила Добкина и нескольких чиновников о выделении земли по "кооперативной схеме" в Харькове.

"Судебная коллегия определила: считать невозможным провести подготовительное судебное заседание в отсутствие обвиняемого и двух защитников. Объявляется перерыв до 10:30 31 января", - говорится в постановлении суда, озвученным председателем коллегии Алексеем Шишкиным.

Отмечается, что суд обязал адвоката одного из отсутствующих обвиняемых - Владимира Конюхова - появиться в следующее заседание со своим подзащитным, а обвиняемых, которые пришли без адвокатов, - прийти вместе с ними.

При этом, экс-мэр затягиванием дела ситуацию не считает, поскольку "подозреваемый не явился на заседание суда в связи с болезнью".