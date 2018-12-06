Дело экс-мэра Добкина: заседание перенесено на 31 января

"Судебная коллегия определила: считать невозможным провести подготовительное судебное заседание в отсутствие обвиняемого и двух защитников. Объявляется перерыв до 10:30 31 января", - говорится в постановлении суда, озвученным председателем коллегии Алексеем Шишкиным.
Отмечается, что суд обязал адвоката одного из отсутствующих обвиняемых - Владимира Конюхова - появиться в следующее заседание со своим подзащитным, а обвиняемых, которые пришли без адвокатов, - прийти вместе с ними.
При этом, экс-мэр затягиванием дела ситуацию не считает, поскольку "подозреваемый не явился на заседание суда в связи с болезнью".
Напомним, Генеральная прокуратура 11 октября сообщилв, что направила в суд дело народного депутата бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина о хищении более 75 гектаров земли. Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что правоохранители собрали достаточно доказательств по делу и направлено в суд обвинительный акт относительно шести человек.
Кроме Добкина, обвиняемыми по делу также являются главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель городского головы Татьяна Овинникова (советник городского головы), экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин (советник городского головы), Владимир Конюхов и Сергей Китченко.
Владимир Конюхов - директор ООО "Первый завод", владельцем которого является ОАО "Жилстрой-1". Именно ПАО "Жилстрой-1" было основателем обслуживающего кооператива "ЖСК" Жилстрой-1 ", которое получило бесплатно в собственность десятки земельных участков в Харькове по" кооперативной схеме ".
Сергей Китченко - основатель обслуживающего кооператива "ЖСК" Орис "и экс-основатель потребительского общества" ЖСК "Авантаж".