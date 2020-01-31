Будут слушать заново: дело Кернеса вернули в суд первой инстанции

Сегодня, 31 января, в Полтаве состоялось рассмотрение апелляции стороны потерпевших на закрытие судом первой инстанции дела Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Об этом сообщает РедПост.

Сегодня в заседании состоялись дебаты, во время которых участники процесса высказывали свои мнения по делу.

Сторона обвинения просила вернуть дело в суд первой инстанции.

Защитники Кернеса не согласились с мнением прокуроров.

«Просьба обвинения вернуть дело на рассмотрение первой инстанции проводится для того, что сторона гособвинения имеет стратегию, чтобы исправить свои ошибки», - сказал участник процесса адвокат Андрей Цыганков.

По мнению адвоката, решение о закрытии дела не подлежит обжалованию.

«Неявка 19 прокуроров 7 раз - это преступление? Мы считаем, что да, но в законе это четко не определено. Чем должен руководствоваться суд? Если не представлено обвинение, нету тех, кто изучал досконально дело? Мы считаем - суд должен защитить права человека, обеспечить понятные сроки рассмотрения, а также отметить позицию государства», - поддержала своего коллегу Лидия Изовитова.

Геннадий Кернес, присутствовавший в судебном заседании, в дебатах также высказался за то, чтобы решение суда оставить в силе.

Коллегия судей удалилась в совещательную комнату, а выйдя из нее, огласила свое решение: вернуть дело в суд первой инстанции.

Напомним, Как сообщалось, мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и истязании двух активистов евромайдана.

10 августа 2018 Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинников и Евгения Смицкого как отказ от обвинения, и закрыл уголовное производство.

В тот же день стало известно, что прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу Кернеса, Блинникова и Смицкого (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Антонов принял заведомо неправосудное решение, и пообещал, что судья ответит перед законом.

В конце июля 2019 Высший совет правосудия освободил Андрея Антонова от должности судьи, удовлетворив его заявление об отставке.