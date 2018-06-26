Дело Марченко. Активисты принесли к зданию суда шины и требуют взять экс-прокурора под стражу

Около двух часов дня возле здания Московского суда собралось несколько десятков автивистов, напротив входа лежат шины. Активисты говорят - требуют как можно быстрее взять под стражу без права внесения залога экс-прокурора Максима Марченко, которому инкриминируют нарушение ПДД, которое привело к гибели нескольких людей. Смертельное ДТП произошло в октябре прошлого года на Салтовском шоссе. По данным следствия, автомобиль БМВ под управлением Марченко врезался в легковушку ЗАЗ Славута. Двое мужчин, которые находилися в Славуте, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, а затем скончались. Вскоре в прокуратуре сообщили, что после ДТП водитель БМВ пытался скрыть следы правонарушения, снять номерные знаки с транспортного средства, а через некоторое время Марченко место аварии покинул, не предоставив помощи потерпевшим. Очередное заседание по делу было назначено на 26 июня, представители потерпевших подали ходатайство об изменении меры пресечения для обвиняемого. Но судья объявила перерыв. Это вызвало у общественных активистов, которые пришли в суд, возмущение, они считают - Марченко может сбежать.

Антон Сосницкий, активист Антикорупционного блока участников АТО:

Она дает сейчас по сути своим перерывом возможность Марченко скрыться. То есть сейчас не рассматривает, что собственно, вызвало возмущение - она не продолжила рассмотрение, она объявила перерыв, удалилась в нарадчу кімнату и перенесла заседание, сделала перенос на завтра на 11 часов.

По словам активистов, их акция протеста - мирная, поэтому радикальных действий предпринимать не собираются. Но подчеркивают - Марченко из здания суда не выпускают, чтобы тот не мог скрываться от следствия. Сам обвиняемый отмечает - его удерживают незаконно, какие-либо комментарии журналистам обещает предоставить тогда, когда сможет покинуть помещение суда.

Максим Марченко, обвиняемый:

Я могу дать комментарий, только на улицу мы выйдем, хорошо?

Судебное заседание продолжилось около 6 вечера, в конце рабочего дня. Судья ходатайство представителей потерпевших, поддержанное прокуратурой, решила не удовлетворять, поэтому Марченко остался на свободе. Следующее заседание по делу состоится 6 июля.