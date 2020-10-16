Дело Нели Штепы. Заседание в суде вновь перенесли, теперь - из-за коронавируса

На заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы появился только представитель обвинения. Сама Штепа в зал суда не пришла, впрочем, как и ее защитники. Адвокаты подсудимой предоставили письменные объяснения - все из-за пандемии коронавируса и ухудшения эпидситуациии в Харькове. Штепа, отметили защитники, имеет хроническое заболевание - диабет, поэтому находится в зоне риска.

Алина Лишенко, секретарь судебного заседания:

Обвинувачена Штепа має хронічне захворювання на цукровий діабет, що підтверджується документами, які наявні в матеріалах справи. Тому вона є особою, яка вразлива до коронавірусної хвороби. Також посилаються на те, що у Орджоникідзевському районному суді вже є випадок коронавірусу. Тому вони просять відкласти судове засідання на раніше визначену дату.

Прокурор признал эти обстоятельства уважительными и поддержал просьбу адвокатов отложить заседание. Однако отметил, что регулярные переносы слушаний затягивают процесс. Суд взялся известить Штепу о присутствии на следующем заседании с использованием средств индивидуальной защиты.

Александр Чекин, прокурор по делу:

Судова зала, зала судового засідання дозволяє розмістити і обвинувачену і захисників у залі з дотриманням встановленої дистанції. Також є засоби особистого захисту, тобто маски, костюми. Майже все, що можна, суд не заперечує використовувати в цілях захисту, і я вважаю, що ці їх дії – обвинуваченої та її захисту це є затягуванням судового процесу.

Дело экс-мэра Славянска Нели Штепы рассматривается уже шестой год подряд. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за это время в Харькове было изменено несколько районных судов. Рассмотрение в Орджоникидзевском суде Харькова до сих пор - на подготовительной стадии. Следующее заседание назначено на 29 октября.