Дело о ДТП на проспекте Гагагина, в котором погиб 5-месячный ребенок, передали в суд

05 сентября 2018 г. 15:54
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя по смертельному ДТП с младенцем на пр. Гагарина (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось,  14 июля этого года 27-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, выехал на тротуар, где сбил детскую коляску и въехал в электроопору.

 В результате аварии 5-месячный малыш, находившийся в коляске, получил многочисленные травмы и скончался в больнице. 

Мать мальчика, которая в момент ДТП находилась рядом с коляской, пострадала незначительно.

Как показала экспертиза, водитель был трезв. 

Однако, как выяснилось в ходе следствия, автомобиль имел технические неисправности, в частности, проблемы с тормозной системой. 

Кроме того, согласно показаниям врача, мужчина должен управлять транспортным средством в очках или линзах, однако мужчина проигнорировал эти требования.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей . 

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

 

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