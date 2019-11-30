Дело о катастрофе МН17: материалы о причастности россиян частично передали в суд

В суд Гааги передали часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний в 2014 году. Об этом сообщает DW.

Среди обвиняемых – трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин ("Стрелков"), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу "Хмурый"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а также гражданин Украины Леонид Харченко ("Крот").

Из четырех подозреваемых на выдвинутые обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин; все трое вину в катастрофе отрицают.

Напомним, первые слушания дела МН17 состоятся в Гааге 9 марта. Здание суда во время слушаний будут усиленно охранять, а заседания будут транслироваться онлайн. Ради рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство – теперь часть слушаний будет проходить на английском.

Пострадавшим будет предоставлена возможность выступить в одном из зал суда.

Однако непонятно, будет ли кто-то из обвиняемых присутствовать на заседаниях.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа JIT (Joint Investigation Team), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евросоюза, пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 сбила ракета серии 9M38, которая была запущена с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское.

Этот район на тот момент находился под контролем боевиков.

Летом 2018 года правительство Нидерландов сняло с Украины ответственность за катастрофу MH17.