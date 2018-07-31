Дело о смертельном ДТП на Сумской: обвиняемому в суд вызвали «скорую»

31 июля 2018 г. 14:39
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Сегодня в 14 часов должно было продолжиться слушание дела о смертельном ДТП на Сумской с участием обвиняемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

В суд доставили подсудимых, однако судебное заседание не началось по причине того, что обвиняемому Дронову стало плохо.

В суд вызвали медиков скорой помощи, которые осмотрят его, и станет понятно, состоится ли сегодня очередное судебное заседание.

Напомним, в прошлом судебном заседании допрашивали эксперта-автотехника из института судебных экспертиз им.Бокариуса и продлили содержание под стражей Зайцевой и Дронову еще на 60 суток без возможности внесения залога.

 

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