Дело о смертельном ДТП на Сумской: Зайцева отказалась участвовать онлайн в рассмотрении кассационной жалобы - СМИ

Сегодня, 3 апреля, Верховный суд рассмотрит кассационные жалобы двух участников кровавого ДТП в Харькове – Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. В результате данного ДТП два с половиной года назад погибли шесть человек и еще шестеро пострадали.

Сам суд будет проходить в Киеве, а потерпевшие смогут участвовать в нем онлайн из суда Харькова. Осужденные, которые сейчас отбывают наказание, также могут принять в нем участие онлайн.

Правда, как рассказала OBOZREVATEL мама погибшего Александра Евтеева Светлана Винниченко, Зайцева уже отказалась.

"Чему тут удивляться. Вы же помните, как во время чтения приговора в Харьковском суде Зайцева встала, и ее вывели из зала. Она даже не захотела слушать приговор. Так и тут", – говорит Винниченко.

Новые адвокаты Зайцевой заявляют, что их подзащитная ни в чем не виновата. Она выехала на перекресток на красный свет на скорости, а Дронов вместо того, чтобы уступить ей дорогу, разогнался и "буквально догнал ее и ударил в левое заднее крыло". После чего Зайцева потеряла управление и уже ничего сделать не могла.

Также адвокаты Зайцевой считают, что суд не учел ее возраст и тяжелые заболевания. И просят дело против нее закрыть.

Адвокат Геннадия Дронова Геннадий Токарев настаивает на том, чтобы дело вернули в суд первой инстанции, фактически начав новое рассмотрение.

Родные погибших переживают, что сейчас, когда в стране новая беда из-за коронавируса, дело могут под шумок или закрыть или отправить на новое рассмотрение.

"Нам будет сложно снова пережить это. Даже сейчас ехать на суд, который будет проходить в режиме онлайн, в Харьков из Сум сложно. Если раньше мы приезжали в Харьков, садились на метро и добирались до суда, то теперь все закрыто. Придется ехать собственным транспортом", – говорит Светлана Винниченко.

Напомним, в центре Харькова 18 октября 2017 года около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибли шесть человек, еще шесть пострадали.

За рулем Lexus оказалась 20-летняя Алена Зайцева, приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева, студентка Харьковского национального университета.

Вторым участником аварии оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова огласил по данному делу о ДТП приговор Зайцевой и Дронову. Оба получили по 10 лет лишения свободы.