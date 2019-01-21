Дело подозреваемых в жестоком убийстве и расчленении экс-милиционера направили в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении отца и сына, подозреваемых в убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору (п.4, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслана Скуратовича.

Напомним, в начале октября прошлого года 41-летний отец с 20-летним сыном познакомились на улице с будущей жертвой и пригласили его к себе в гости.

Все трое распивали алкоголем, и за рюмкой 45-летний гость рассказал, что раньше работал в полиции.

Это вызвало подозрения у отца, так как ранее он имел проблемы с законом. Нетрезвые родственники решили убить мужчину.

Во время того, как отец бил жертву ножом, сын крепко держал потерпевшего, чтобы он не мог сопротивляться.

После жесткой расправы мужчины разрезали тело погибшего на части и поели. К тому же они угостили «блюдом» местного бездомного.

По показаниям подозреваемых, следы преступления они скрыли через несколько дней после убийства.

Они вынесли тело и выбросили в подвал ближайшего дома.

Избавиться от тела мужчины решили, узнав о возвращения с дачи дедушки, который также жил в этой квартире.

Голову убитого они выбросить не успели, и ее нашли правоохранители на балконе квартиры.

Сейчас оба мужчины находятся под стражей.

Им грозит пожизненное лишение свободы.

Старшему из них, 41-летнему мужчине, также инкриминируется незаконное хранение оружия, предусмотренное ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия). Во время обыска у него нашли около 60 патронов.