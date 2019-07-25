 

День борьбы с гепатитами: харьковчане смогут бесплатно провериться в центре города

25 июля 2019 г. 15:26
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26 июля в Харькове на площади Свободы (возле сада Шевченко со стороны ст. м. «Университет») пройдет информационно-просветительская акция «Знай. Предотвращай. Тестируйся. Лечись», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В ходе мероприятия все желающие смогут бесплатно провериться на гепатит  С в условиях современных мобильных амбулаторий, проконсультироваться и получить советы у врачей и социальных работников, узнать подробно о путях передачи, тестировании, профилактике и лечении вирусных гепатитов.

По словам организаторов, информационные акции, посвященные борьбе с вирусными гепатитами, пройдут в 10 городах Украины. 

Начало мероприятия – в 9:00.

Также в рамках акции в 12:00 состоится пресс-брифинг, в котором примут участие представители общественных и международных организаций, эксперты, врачи и пациенты.

Напомним, Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами отмечается ежегодно 28 июля.

По данным Харьковского городского центра здоровья, с начала года в Харькове зарегистрировано 202 случая заболевания острыми вирусными гепатитами, еще у 306 харьковчан диагностировали хронический вирусный гепатит. 

Медики отмечают, что наибольшую опасность представляют хронические вирусные гепатиты В и С, позднее диагностирование и лечение которых может привести к циррозу или раку печени. 

 

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