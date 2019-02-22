Деньги окружения Януковича перечислили в госбюджет - ГПУ

22 февраля 2019 г. 15:26
55 просмотров

В Госбюджет перечислили 1,5 миллиардов гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Как отметила Сарган, средства на счет Госказаначейства поступили в пятницу, 22 февраля.

"Сообщаю тем, кто сомневался сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1478480000 гривен перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене.

Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

18 февраля 2019 года адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.