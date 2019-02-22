Деньги окружения Януковича перечислили в госбюджет - ГПУ

В Госбюджет перечислили 1,5 миллиардов гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Как отметила Сарган, средства на счет Госказаначейства поступили в пятницу, 22 февраля.

"Сообщаю тем, кто сомневался сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1478480000 гривен перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене.

Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

18 февраля 2019 года адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор.