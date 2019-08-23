Департамент защиты экономики Нацполиции ликвидирован - Аваков

Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции.

Об этом cообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

«На сегодня в государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями - Служба финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики НПУ», - отметил Аваков.

Также министр внутренних дел добавил, что профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова сказала, что вопрос создания единого органа по расследованию финансовых преступлений актуален.

По словам Арсена Авакова, должны быть ликвидированы подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой. И все эти функции должны быть переданы Службе финансовых расследований