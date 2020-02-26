Депутаты горсовета вернули проспекту имя советского маршала Жукова

Сегодня в Харькове вновь официально вернули имя советского маршала Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко. Данный вопрос был рассмотрен на тридцать третей сессии Харьковского городского совета VII созыва. За переименование проголосовали 52 депутата, а 8 - против.
Отметим, что вопрос переименования проспекта имеет свою историю, которая длится уже второй год:
Нынешнее рассмотрение вопроса на сессии объяснялось результатами общественных обсуждений, в которых, по данным горсовета, за переименование проспекта на маршала Жукова высказались более 11 тысяч человек.