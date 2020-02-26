Депутаты горсовета вернули проспекту имя советского маршала Жукова

26 февраля 2020 г. 11:10
Автор: Марина Николаева
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Сегодня в Харькове вновь официально вернули имя советского маршала Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко. Данный вопрос был рассмотрен на тридцать третей сессии Харьковского городского совета VII созыва. За переименование проголосовали 52 депутата, а 8 - против.

Отметим, что вопрос переименования проспекта имеет свою историю, которая длится уже второй год:

  • 8 мая 2019 года на сайте горсовета появилась петиция. Автор просил вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • 10 мая инициатива набрала 5587 голосов и автоматически попала на рассмотрение.
  • 2 июня активисты снесли памятник Георгию Жукову, установленный на проспекте возле администрации Немышлянского района.
  • 19 июня депутаты горсовета рассмотрели на сессии вопрос переименования проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова. "За" проголосовали 59 депутатов, 13 высказались против.
  • 11 июля памятник Жукову вернули на прежнее место.
  • 10 сентября Харьковский окружной административный суд отменил решение горсовета о переименовании.
  • 21 октября городской совет подал апелляцию.
  • 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения принятого горсоветом.
  • 20 ноября памятник Жукову облили краской, а в горсовете устроили виртуальные слушания.
  • 10 декабря Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе горсовета на решение Харьковского окружного админсуда от 5 сентября и постановление Второго апелляционного админсуда от 8 ноября.

Нынешнее рассмотрение вопроса на сессии объяснялось результатами общественных обсуждений, в которых, по данным горсовета, за переименование проспекта на маршала Жукова высказались более 11 тысяч человек.

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