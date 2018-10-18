Депутаты отдали Андреевскую церковь Константинополю

18 октября 2018 г. 11:54
Источник: Украинская правда

Верховная Рада передала Андреевскую церковь в бесплатное постоянное пользование Вселенскому патриархату. 

Об этом сообщает Украинская правда. 

Так, соответствующий проект закона №9208, внесенный Президентом вчера, 17 октября, поддержали за основу и в целом 18 октября 237 депутатов. Сначала проголосовали лишь 216 депутатов, но по возвращении законопроект поддержало достаточное количество нардепов. 

В документе сказано, что Андреевскую церковь передают в пользование Вселенского патриархата для восстановления связей с Константинопольской Церковью-матерью, устранение негативных последствий вмешательства России в жизнь украинского православия и противостояния угрозам национальной безопасности из-за такого вмешательства.
 
Кроме того, цель подобного шага - "создание предпосылок для объединения украинского православного сообщества и всего общества, признание поместной православной церкви в Украине мировым православием и устранения оснований для дискриминации верующих, принадлежащих к ней, обеспечение деятельности ставропигии Престола Святого Андрея".
 
Андреевская церковь находится в государственной собственности и является объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, культовым сооружением из комплекса Национального заповедника "София Киевская".  Поэтому использование церкви Вселенским патриархатом происходит с соблюдением законодательства об охране культурного наследия. 
 
Закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования. 
 
 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.