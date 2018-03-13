Депутаты-прогульщики. Харьковские активисты рассказали кто чаще всего пропускал заседания областного и городского советов

Активисты общественного движения «Чесно» уже не первый год внимательно наблюдают за работой городских и областных депутатов. В 2017-м они насчитали в горсовете 19 избранников, которые пропустили около четверти заседаний комиссий и сессий, которые проводились в прошлом году. Еще четверо депутатов не посетили больше половины заседаний, и, таким образом, отмечают активисты, стали претендентами на лишение мандата.

Александра Щукина, координатор общественного движения "Чесно" в Харькове:

Депутати, які пропустили більш, ніж 50 відсотків комісій або пленарних засідань комісії, або пленарних засідань, він кандидат на відкликання. Але тільки партія згідно Закону, може розлучити депутата з його мандатом, отже у харківській міській раді кандидатами на відкликання стали представники "Солідарності", "Нашого краю" та "Відродження".

Аналитику по поводу депутатов-прогульщиков общественная организация «Чесно» готовила также и год назад, используя данные о посещаемости народными избранниками сессий и комиссий в 2016-м. По данным активистов, повторно к списку кандидатов на отзыв попали депутаты горсовета Станислав Косинов и Андрей Жорник. В прошлый раз они подчеркивали, что прогулы были вынужденными и отмечали – только по посещаемости оценивать их работу нельзя.

Станислав Косинов, депутат горсовета:

Думаю, что оценка по статистике, она не носит полной и объективной информации, а отсутствие мое объясняется очень просто, поскольку я работаю последнее время в Киеве, я не мог по служебным обязанностям быть - сегодня я здесь.

Андрей Жорник, депутат горсовета:

Мой бизнес связан с командировками - я закупаю технику для своего предприятия, и так получается, не всегда я могу быть на комиссиях. Так получилось, что на некоторых комиссия я не присутствовал, но я веду большую работу в округе, и можете спросить у моих избирателей, был проведен отчет, напечатан в газете.

Получить комментарий по поводу посещаемости заседаний у Станислава Косинова на этот раз не удалось, на телефонные звонки журналистов он в течение дня не отвечал. В свою очередь, Андрей Жорник подчеркнул, что не собирается сдавать мандат, поскольку со своими депутатскими обязанностями справляется – не всегда может присутствовать на комиссиях по уважительным причинам, но на все сессии ходить и уверяет, что работает в округах, а также готовит отчеты о работе, чтобы её результаты могли оценить избиратели. Кроме того, активисты говорят, заседания часто пропускают также и больше трети депутатов областного совета. По данным аналитиков «Чесно» главным прогульщиком оказался Игорь Райнин.

Руслан Зерницкий, аналитик общественной организации "Чесно":

За 2017 календарный год он не посетил ни одной сессии, ни одного заседания постоянной комиссии. На свою должность глава Администрации Президента Райнин был назначен 29 августа 2016 года и мы понимаем, что с того момента ему стало намного сложнее исполнять свои прямые депутатские обязанности.

Также, по информации общественной организации «Чесно» кандидатами на «вылет» стали еще четверо депутатов от разных фракций облсовета. В то же время, говорят, что в данный момент механизм отзыва достаточно сложный – этот вопрос могут инициировать избиратели, но даже если они полностью пройдут сложную процедуру сбора подписей и проверок, в итоге решение принимает политическая партия, от которой баллотировался депутат.