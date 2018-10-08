Десять дней без воды. В Малой Даниловке страдают без водоснабжения жители нескольких многоэтажек.

Вот попробуйте, просто. На пятый этаж, потягайте на пятый. Тут если здоровья не будет - упадешь.

Иван Хлопов переводит дух на каждом этаже. Проходит десятый день, как ему приходится поднимать на пятый этаж, по меньшей мере, восемь пятилитровых баклажек с водой. Из-за прорыва трубы, в его доме в Малой Даниловке отключили водоснабжение, рассказывает мужчина.

Иван Хлопов, местный житель

Больше, как ещё пользуюсь. А стирать начинает жена. Я стирать буду. Куда ж я, Говорю, дайте хоть отдохнуть, куда ж я тянуть буду. Стирать же надо, туалет смывать по-любому надо.

Пока жители многоэтажек ходят к колонке, которая находится неподалеку, но там вода также периодически исчезает, рассказывает Елена Хамедулова. Отсутствие воды, на такое длительное время уже приводит к заболеваниям из-за антисанитарии, жалуется женщина.

Елена Хамедулова, местная жительница

У нас маленькие дети, внуки. Мы все сидим без воды. Я не думаю, чтобы ваши дети и внуки сидели без воды. У нас крайняя ситуация в каком плане, в том плане, что у нас уже идёт заболевания. Не помоешь руки, не помыться, не приготовить, посуду не помыть.

Наиболее остро отсутствие воды, коснулось стариков, которых здесь, по словам Надежды Хлоповой, подавляющее большинство. Особенно тех, кто проживает на верхних этажах, и которые банально не имеют сил принести больше двух баклажек с водой в сутки.

Надежда Хлопова, местная жительница

Мы даже не знаем, куда нам обращаться и что. И все старенькие. И дети, все на свете. Я могу 75 лет, на четвертый этаж воды, сломается колонка, кто меня пустит? Это что как называется, объясните нам? До вторника. До какого вторника? До января, до февраля? никто не написал.

Я сделала две операции на глазах, я не вижу ничего и муж сделал только две грыжи, операцию сделал, тоже не может донести. Так что нам делать, куда нам идти. Кого нам просить? - Ползём, а несём. Баклажку впереди себя ставишь. Мне 85 лет.

Впрочем, идти, никуда не пришлось. Потому что как только в поселковом совете узнали, что приехали журналисты. К возмущенным жителям, пришли и местный депутат, и начальник Жилкомсервиса, и поселковый голова, и даже заместитель директора КП «Харьковводоканал». Последний сообщил, что причина отключения водоснабжения на столь длительный срок объясняется прорывом трубопровода в очень неудобном месте, прямо под кольцевой дорогой.

Владлен Волков, зам. главного директора КП "Харьковводоканал" по вопросам водоснабжения

Та часть, которая уже на вашей стороне. На стороне Ново Даниловского поселкового совета. Там затопленная территория, вся заболоченна. Для того чтобы мне трубу протащить под окружной дорогой от сетей централизованных города Харькова под дорогу и присоединиться к вашим сетям, я вынужден был это сделать, для того чтобы территория подсохла, ушла вся вода, а её там очень было много.

Также, по словам Владлена Волкова, во дворе по улице Зеленой будет дежурить машина с водой - с 9,30 до 17.30. Если же воды не будет хватать, будет приезжать дополнительная машина вечером. Владлен Волков, также сообщил жителям, о возможных проблемах при ремонте данного прорыва.

Владлен Волков, зам. главного директора КП "Харьковводоканал" по вопросам водоснабжения

Меняем участок трубопровода, смотрим дальше, как он себя ведёт, если он в нормальном технически исправном состоянии больше вас беспокоить не будет - мы проблему сняли. Если дальше этот трубопровод будет у нас в аварийном состоянии и придется его менять, дальше необходимо тогда предусматривать бюджетные средства, поскольку трубопровод на балансе Мало Даниловского поселкового совета - приобретаем тогда трубопровод. Дальше ставим строителей и меняем его дальше.

Впрочем, если повезет протянуть трубопровод уже в существующий кожух, тогда на ремонт уйдет всего несколько дней, уверяют в водоканале.