Дети остались без присмотра. Теперь мать могут лишить родительских прав

10 октября 2017 г. 18:43
Автор: Светлана Еченина
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В Харькове женщина оставила троих маленьких детей на неравнодушного к алкоголю сожителя и поехала на заработки в соседнюю Полтаву.. А уже через несколько дней соседи заметили, что дети, девочки 2 и 4 лет и 6-летний мальчик просто остались без присмотра. Дети просили у жителей коммунальной квартиры поесть и попить и говорили, что мамы нет дома. Обеспокоенные соседи вызвали полицию

Татьяна, соседка

Неблпгополучная там семья . И что, вроде как. Забрали в больницу.  И что маленькая, вроде как, была без чувств ребенок, изнеможденная, голодная

Сегодня дети находятся в больнице, добавляет Татьяна. И говорит, что не раз видела в нетрезвом  состоянии не только мужчину, а и саму женщину. Но в полиции говорят, что мать произвела хорошее впечатление. Она была аккуратно одета и волновалась за малышей, говорит Ирина Мусиенко, пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Харькова. Женщина объяснила правоохранителям, что поехала работать на стройку, хотела подзаработать, но эти данные еще предстоит проверить, добавляет Ирина. Потому что когда полицейские зашли в помещение, то увидели страшный беспорядок, немытую посуда, а человек на которого оставили детей - спал крепким алкогольным сном.

Ирина Мусиенко, пресс-офицер Шевченковского отдела  полиции  Харкова

На мать составлен административный протокол по ст. 184 админ. кодекса Украины. И собирается материал, есть представления на изъятие детей. И есть представление на лишение родительских прав.С этими представлениями будут выходить на комиссию, которая уже будет решать – лишить ее родительских прав или нет.

 

Ранее жалоб на женщину не было, на учете она не состояла, добавляет пресс-офицер. Дети будут находиться в больнице до принятия комиссией решения, а затем либо поедут в приют, или домой, если их матери назначат испытательный срок.

Видео: 

Дети остались без присмотра. Теперь мать могут лишить родительских прав - 10.10.2017

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