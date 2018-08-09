Детские площадки в охранных зонах электросетей: когда их перенесут, и знает ли об этом население?

С начала текущего года специалисты "Харьковоблэнерго" обнаружили более четырехсот случаев нарушения охранных зон электросетей.

При этом хуже всего то, что почти в половине случаев из них - это места детского отдыха, говорит заместитель технического директора "Харьковоблэнерго" Андрей Гармаш.

Андрей Гармаш, зам. тех. директор "Харьковоблэнерго"

В основном, эти нарушители - это гаражи, гаражные кооперативы, МАФы, но ещё и появляются детские игровые площадки. Здесь как бы хотелось остановиться более подробно и, возможно, попросить, наверное, помощи. Есть случаи, когда именно металлические конструкции игровых площадок просто становятся на кабельные линии, и даже были случаи, когда они их повреждали, не дай бог, в момент прикосновения к металлическим частям конструкции может привести к пагубным ситуациям.

Всего, по словам Андрея Гармаша, в охранных зонах электросетей было установлено 209 детских площадок. В мэрии соглашаются, что проблему нужно решать срочно и не затягивать для недопущения трагических ситуаций с малышами.

Игорь Терехов, первый заместитель городского головы

Определить место переноса детской площадки, этой работы вам тоже хватит на три дня. И за следующую неделю, пожалуйста, сделайте так: неделя - десять дней, чтобы все площадки были перенесены. Что вам для этого нужно, Сирота вам для этого нужен, Нехорошков если вам нужен, Богач, все службы.

Несмотря на то, что в горсовете обещали провести переносы в достаточно короткий срок, почти месяц спустя ситуация не изменилась. Мамочки, гуляющие на них с малышами, даже не знают о том, что играть здесь может быть опасно. Жалуются, можно было бы хотя бы известить каким-то объявлением.

Юлия, мать

Конечно, здесь очень много деток гуляет каждый день, я думаю, что это очень важная информация, должны об этом говорить.

Лидия, пенсионерка

Конечно, это опасно, потому что тут мамы с маленькими детьми играют, гуляют и дети большие, вот такие, тут то же самое, конечно, это опасно.

Тамара

Не то слово: и внуки, и дети со всех домов - и округа, и даже гуляют школа, группа продлённого дня гуляет постоянно. Это же, ну если дождь -и всё - это ж проводники: металл, вода - это очень опасно.

Впрочем, которую кругленькую сумму нужно будет выделить горсовету на перенос такого количества детских площадок, пока никто не озвучивал.

Поэтому не исключено, что зашевелятся чиновники горсовета только после того, как произойдет какая-то трагедия.