Для бесплатного проезда в транспорте льготникам нужна регистрация в реестре

Харьковчанам, которые имеют право льготного проезда, но не состоят в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, нужно зарегистрироваться в реестре. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, для этого нужно обратиться в Управление труда и социальной защиты по месту жительства. С собой нужно иметь паспорт, справку об идентификационном коде и документ, подтверждающий льготу.

Как отметили в департаменте, в Государственном реестре льготников точно состоят ветераны войны, но не все пенсионеры и ветераны труда. Всего таких категорий больше 30.

За дополнительной информацией нужно обращаться в районные управления труда и социальной защиты. С адресами и телефонами можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в Харькове внедряется единый билет «E-ticket» на общественный электротранспорт.

Электронный билет заменит удостоверение льготника, которым раньше пользовались для бесплатного проезда. Из средств городского бюджета гражданам льготных категорий оплачивается 50 поездок в метрополитене и 50 поездок в трамваях и троллейбусах в месяц. На 1 февраля в городе выдали около 370 тыс. льготных билетов «E-ticket».