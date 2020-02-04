Для бесплатного проезда в транспорте льготникам нужна регистрация в реестре

04 февраля 2020 г. 15:00
210 просмотров

Харьковчанам, которые имеют право льготного проезда, но не состоят в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, нужно зарегистрироваться в реестре. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, для этого нужно обратиться в Управление труда и социальной защиты по месту жительства. С собой нужно иметь паспорт, справку об идентификационном коде и документ, подтверждающий льготу.

Как отметили в департаменте, в Государственном реестре льготников точно состоят ветераны войны, но не все пенсионеры и ветераны труда. Всего таких категорий больше 30.

За дополнительной информацией нужно обращаться в районные управления труда и социальной защиты. С адресами и телефонами можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в Харькове внедряется единый билет «E-ticket» на общественный электротранспорт.

Электронный билет заменит удостоверение льготника, которым раньше пользовались для бесплатного проезда. Из средств городского бюджета гражданам льготных категорий оплачивается 50 поездок в метрополитене и 50 поездок в трамваях и троллейбусах в месяц. На 1 февраля в городе выдали около 370 тыс. льготных билетов «E-ticket».

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.