Для борьбы с коронавирусом на Харьковщине собрано более 2 миллионов долларов

24 марта 2020 г. 11:33
Автор: Алина Тюхай
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Деньги, которые были выделены из местного бюджета на борьбу с коронавирусом, «отоварены».

Об этом сегодня, 24 марта, сказал мэр Харькова Геннадий Кернес на совместном брифинге в ХОГА,  посвященном теме борьбы с коронавирусом на Харьковщине.

По словам Геннадия Кернеса, 22 марта было заседание КЧС и были выделены деньги на миллион масок.

«На днях они будут в городе и будут розданы по назначению. Они должны быть лицензионные и сертифицированные», - добавил он.

«Я сдал свою декларацию и после этого я на два миллиона 600 тысяч гривен покупаю аппарат с наркозом», - сообщил мэр.

По его словам, Александр Ярославский заплатил свои деньги на тесты, которые уже пришли.

Сейчас собрано более 2 миллионов долларов для покупки всего необходимого для защиты и борьбы с коронавирусом.

«Со слов губернатора, мы будем работать дистанционно. Хочу поблагодарить Ярославского за труд и штаб, который выполнил свою миссию, и дальше мы работаем. И мы дальше работаем на борьбу с коронавирусом», - добавил он.

В свою очередь, на данном брифинге глава ХОГА Алексей Кучер отчитался о проделываемой в данном направлении работе.

«Мы коммуницируем со всеми центральными фигурами, хочу также поблагодарить за тесты, которые мы получили. Вчера мы получили два самолета с самым нужным, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», - рассказал он.

ПЦР-тесты были привезены в Харьков Александром Ярославским.

Выступая сегодня на брифинге, он рассказал:

«В Днепре процесс строительства не останавливается, все наши бизнесы работают. Все должны спокойно трудиться, спокойно относиться к ситуации. Задание президента выполнено».

 

Видео: 

Совместный брифинг Кернеса, Ярославского и Кучера 24 марта 2020

Александр Фельдман на брифинге по противодействию коронавирусу 24 марта 2020

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