Для чего нужно видеонаблюдение®

Онлайн видеонаблюдение позволяет всегда знать, что происходит дома, тем самым обеспечивает безопасность. Подключив услугу, можно в любое время убедиться, в порядке ли жилище, наблюдать за ребенком или домашними животными. Немаловажно, что если случится ограбление, сохранятся свидетельства произошедшего. Это упростит поиск злоумышленника и возврат утерянного имущества.

Как подключить

В первую очередь нужно выбрать камеру и прочее оборудование. В Киеве этом могут помочь специалисты IPnet, они проконсультируют, объяснят, почему подходит именно указанный вариант. Требуется сосредоточиться на следующих моментах:

если планируется наружное видеонаблюдение, камера должна иметь герметичный корпус, что защитит устройство от дождя и солнца, а если зимой температура опускается ниже нуля, для бесперебойной работы потребуется система подогрева;

выбирая камеру для дома, стоит отдать предпочтение моделям с широкоугольным короткофокусным объективом, модели с длиннофокусным объективом предназначены для наблюдения за отдалёнными объектами и обычно имеют узкий угол обзора – до 45 градусов;

для круглосуточного видеонаблюдения потребуется камера с высокой светочувствительностью – минимум 0,01 люкс, при этом важно, чтобы производилась автоматическая регулировка диафрагмы, присутствовали режимы «День», «Ночь»;

если наблюдение будет вестись на улице, следует выбирать камеру с поддержкой WDR – данная технология обеспечивает картинку с ровным уровнем освещенности, позволяет избежать ситуаций, когда лицо невозможно разглядеть из-за слепящего солнца за ним.

О том, как установить онлайн видеонаблюдение, можно не волноваться: монтированием и настройкой оборудования занимается команда IPnet. Помимо непосредственно установки специалисты подключают камеру к роутеру, создают для нее IP-адрес, предоставляют программы для видеонаблюдения, с помощью которых можно выводить изображение на ноутбук, мобильный или любой другой гаджет, подключенный к интернету.

Следует позаботиться о том, чтобы камера была подключена к бесперебойному источнику питания – это позволит ей продолжать запись, если пропадет электричество. Понадобится вместительное хранилище – видео в высоком разрешении занимает много памяти. Записи временно хранятся на облаке, однако полезно иметь физический накопитель на случай, если пропадет интернет-соединение.

Еще один важный момент: если камеры устанавливаются на улице, закон обязывает разместить на территории табличку, предупреждающую о видеонаблюдении.

Почему IPnet?

Специалисты IPnet зарекомендовали себя на рынке Украины как профессионалы и гарантируют качество своей работы. Компания предлагает ряд пакетов услуг по видеонаблюдению, среди которых каждый может выбрать вариант, что подходит ему лучше всего. Установка выполняется за разумную цену и в короткие сроки, а в последствии клиент получает возможность обратится в техподдержку в любое время суток.