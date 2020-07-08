Для чего нужно видеонаблюдение®

Онлайн видеонаблюдение позволяет всегда знать, что происходит дома, тем самым обеспечивает безопасность. Подключив услугу, можно в любое время убедиться, в порядке ли жилище, наблюдать за ребенком или домашними животными. Немаловажно, что если случится ограбление, сохранятся свидетельства произошедшего. Это упростит поиск злоумышленника и возврат утерянного имущества.
В первую очередь нужно выбрать камеру и прочее оборудование. В Киеве этом могут помочь специалисты IPnet, они проконсультируют, объяснят, почему подходит именно указанный вариант. Требуется сосредоточиться на следующих моментах:
О том, как установить онлайн видеонаблюдение, можно не волноваться: монтированием и настройкой оборудования занимается команда IPnet. Помимо непосредственно установки специалисты подключают камеру к роутеру, создают для нее IP-адрес, предоставляют программы для видеонаблюдения, с помощью которых можно выводить изображение на ноутбук, мобильный или любой другой гаджет, подключенный к интернету.
Следует позаботиться о том, чтобы камера была подключена к бесперебойному источнику питания – это позволит ей продолжать запись, если пропадет электричество. Понадобится вместительное хранилище – видео в высоком разрешении занимает много памяти. Записи временно хранятся на облаке, однако полезно иметь физический накопитель на случай, если пропадет интернет-соединение.
Еще один важный момент: если камеры устанавливаются на улице, закон обязывает разместить на территории табличку, предупреждающую о видеонаблюдении.
Специалисты IPnet зарекомендовали себя на рынке Украины как профессионалы и гарантируют качество своей работы. Компания предлагает ряд пакетов услуг по видеонаблюдению, среди которых каждый может выбрать вариант, что подходит ему лучше всего. Установка выполняется за разумную цену и в короткие сроки, а в последствии клиент получает возможность обратится в техподдержку в любое время суток.