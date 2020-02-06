Дневной стационар, современная лаборатория и новое оборудование. В Безлюдовке открыли новую амбулаторию

06 февраля 2020 г. 18:06
16 просмотров

Текущая крыша, разрушенные стены и отсутствие окон - так выглядела больница в Безлюдовке еще несколько лет назад. Сейчас - совершенно другая картина. Амбулаторию в поселке полностью обновили ​​и готова принимать пациентов.

Николай Кузьминов, Безлюдовский поселковый голова:

Коли я вступив на цю посаду, мені було соромно, що у нас в селищі Безлюдівка, немає добротної амбулаторії, і я прийняв рішення її відновити.

Амбулатория в поселке - лучше, чем в больших городах, говорят местные жители. Дневной стационар, современная лаборатория и оборудование для качественной диагностики. Условия для пациентов комфортные, а услуги - доступные.

Анастасия Подкопай, секретарь исполкома Безлюдовского поселкового совета:

Було винесено питання щодо капітального ремонту приміщення лікарні. Місцеві депутати підтримали Миколу Миколайовича і із селищного бюджету були виділені кошти. Спільними зусиллями за 3 роки ми бачимо вражаючий результат і небайдуже ставлення Миколи Миколайовича до проблем громади.

Больница - лишь один из отремонтированных объектов по инициативе поселкового головы. В течение трех лет проводились ремонты в школе, лицее, детском саду и многоквартирных домах, а также восстанавливались дороги.

Видео: 

Дневной стационар, современная лаборатория и новое оборудование - 06.02.2020

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.