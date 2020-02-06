Дневной стационар, современная лаборатория и новое оборудование. В Безлюдовке открыли новую амбулаторию

Текущая крыша, разрушенные стены и отсутствие окон - так выглядела больница в Безлюдовке еще несколько лет назад. Сейчас - совершенно другая картина. Амбулаторию в поселке полностью обновили ​​и готова принимать пациентов.

Николай Кузьминов, Безлюдовский поселковый голова:

Коли я вступив на цю посаду, мені було соромно, що у нас в селищі Безлюдівка, немає добротної амбулаторії, і я прийняв рішення її відновити.

Амбулатория в поселке - лучше, чем в больших городах, говорят местные жители. Дневной стационар, современная лаборатория и оборудование для качественной диагностики. Условия для пациентов комфортные, а услуги - доступные.

Анастасия Подкопай, секретарь исполкома Безлюдовского поселкового совета:

Було винесено питання щодо капітального ремонту приміщення лікарні. Місцеві депутати підтримали Миколу Миколайовича і із селищного бюджету були виділені кошти. Спільними зусиллями за 3 роки ми бачимо вражаючий результат і небайдуже ставлення Миколи Миколайовича до проблем громади.

Больница - лишь один из отремонтированных объектов по инициативе поселкового головы. В течение трех лет проводились ремонты в школе, лицее, детском саду и многоквартирных домах, а также восстанавливались дороги.