Добкина лишили депутатской неприкосновенности и позволили задержать и арестовать

13 июля 2017 г. 18:46
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В Верховной Раде состоялось голосование по трем представлениям Генпрокуратуры на народного депутата Украины от "Оппозиционного блока" харьковчанина Михаила Добкина.

Удовлетворено представление на снятие с Добкина депутатской неприкосновенности - "за" отдали свои голоса 288  депутата.

После чего были удовлетворены и остальные два представления - за задержание и арест. Удалось набрать соответственно 250 и 242 голоса при необходимом минимуме в 226 голосов.

Добкин подозревается в масштабных земельных аферах в бытность мэром Харькова.

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