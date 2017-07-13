Добкина лишили депутатской неприкосновенности и позволили задержать и арестовать

В Верховной Раде состоялось голосование по трем представлениям Генпрокуратуры на народного депутата Украины от "Оппозиционного блока" харьковчанина Михаила Добкина.

Удовлетворено представление на снятие с Добкина депутатской неприкосновенности - "за" отдали свои голоса 288 депутата.

После чего были удовлетворены и остальные два представления - за задержание и арест. Удалось набрать соответственно 250 и 242 голоса при необходимом минимуме в 226 голосов.

Добкин подозревается в масштабных земельных аферах в бытность мэром Харькова.