Доброе утро! Сегодня 12 июня, понедельник

12 июня 2017 г. 6:00
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День работника фондового рынка  ежегодно отмечается на Украине 12 июня.

Эта дата появилась в официальном календаре сравнительно недавно — в 2008 году. 11 марта 2008 года Виктор Ющенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ об учреждении нового праздника. В документе значится, что новая дата вводится, чтобы отметить «значительный вклад работников фондового рынка в привлечение инвестиций в экономику Украины и улучшение инвестиционного климата».

У молодого праздника уже складываются собственные традиции. Как правило, его организацией занимаются представители крупнейших украинских бирж ценных бумаг, в том числе Фондовой биржи ПФТС (крупнейшей в стране) и Украинской фондовой биржи (первой, которая начала проводить торги на рынке ценных бумаг).

 

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