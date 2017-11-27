Долг превысил миллиард

В "Харьковоблэнерго" бьют тревогу и утверждают, что сложилась критическая ситуация с расчетами за электричество со стороны крупнейшего должника - коммунального предприятия "Харьковводоканал".

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК "Харьковоблэнерго":

В ноябре сложилась критическая ситуация с расчетами нашего крупного потребителя электроэнергии - это предприятия "Харьковводоканал". С начала месяца оно не заплатило ни копейки за отпущенную ему электроэнергию. Таким образом, потребив 58 миллионов гривен, компания на свой расчетный счет не получила ничего.

При этом долги стремительно растут и уже пересекли отметку в один миллиард гривен. Однако, отключить "Харьковводоканал" от своих услуг "Харьковоблэнерго" не может потому существует запрет суда.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК "Харьковоблэнерго":

Общая задолженность "Харьковводоканала" перед компанией "Харьковоблэнерго" составляет 1 миллиард 30 миллионов гривен. Это запредельная сумма, которая самым негативным образом сказывается на повседневной деятельности энергетиков.

Тяжелая ситуация, по словам Владимира Скичко, сложилась и еще с одним коммунальным предприятием - "Харьковскими тепловыми сетями". В текущем месяце расчеты составили 23%. А общая сумма долга приближается к 300 миллионам гривен.

В "Харьковоблэнерго" утверждают, что на предприятии почти отсутствуют средства на приобретение топлива, материалов, необходимых для проведения аварийных ремонтов, и на выплату зарплат. Для того же чтобы пройти без перебоев и аварий зимний период необходимо восстановление в полном объеме расчетов со стороны наиболее крупных потребителей региона - то есть "Харьковводоканала" и "Харьковских тепловых сетей". При этом "Харьковоблэнерго" не удается взыскать долги ни через суды, ни договориться с мэрией, заставить коммунальные предприятия платить по долгам.

В "Харьковводоканале" ситуацию с долгами традиционно Новостям АТН не комментируют, отсылая писать информационный запрос. При этом адекватных ответов на предыдущие аналогичные запросы нет.