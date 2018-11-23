Дом соратника Ширяева забросали "коктейлями Молотова". Подробности

Коктейлями Молотова дом активиста Игоря Пушкарева неизвестные забросали около половины третьего ночи. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения, установленные на улице. Вскоре видео Пушкарев опубликовал на своей странице в сети Фейсбук. Огонь повредил фасад здания. Когда все произошло, в помещении никого из членов семьи активиста не было, рассказывает мужчина. Игорь Пушкарев - один из бывших руководителей организации "Схидный корпус", а на данный момент - глава военно-патриотического объединения "Взаємодія", занимается, в основном, социальными проектами, в частности, проводит бесплатные курсы самообороны для женщин. События прошлой ночи активист связывает с публичной поддержкой побратимов - "схидняков", в частности. Олега Ширяэва, и уверяет, что уже ранее получал угрозы.

Игорь Пушкарев, активист:

Пытались подпалить дом, кидали в окна, просто не попали, фасад пыхнул, зажигательная смесь разлилась по стенам. Все происходящее может исходить только со стороны Нацкорпуса. Почему? Скажем так, потому что мы разошлись во взглядах. Я занимаю активную позицию в плане поддержки определенных людей, допустим, я пришел на суд к Олегу Ширяеву, в поддержку его. Со стороны представителей Нацкорпуса в мою сторону прозвучала масса таких серьезных угроз.

Конфликт между Олегом Ширяевым и активистами "Нацкорпуса" произошел на прошлой неделе в спорткомплексе "Локомотив", где проходил Чемпионат Украины по боксу. Сам Ширяев неоднократно говорил об угрозах, которые получал от представителей другой стороны еще в суде во вреям рассмотрения резонансного дела о стрельбе в Занках и уже потом после его выхода из-под стражи. Однако в "Нацкорпусе" заявили, что люди, о которых говорил Ширяев, его не трогали и также отметили, что врагов у экс-командира "схидняков" достаточно. Комментируя ночной поджег дома Игоря Пушкарева, представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев подчеркнул, что о событии узнал от журналистов и из социальных сетей, и никакого отношения к этому событию его побратимы не имеют. Тем временем, в полиции начали расследование. На месте работала оперативно-следственная группа, там правоохранители изъяли 5 стеклянных бутылок со следами копоти и маслянистого вещества, а также 3 стеклянных банки - также с остатками жидкости. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Ольга Терещук, пресс-офицер Основянского ОП в Харькове:

Співробітники поліції встановлюють свідків, очевидців події, опитують сусідів та усіх, хто міг бути свідками цієї події. Встановлюються всі обставини події та особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 статті 296 «Хуліганство».

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Правоохранители рассматривают сразу несколько версий преступления, однако их пока не называют, ссылаясь на тайну следствия.

