Донорская эстафета: нацгвардейцы сдали плазму для онкобольных детей

Заполнение анкет, экспресс-анализ крови и визит к терапевту. Уже потом - чашка сладкого чая и сдача плазмы. Из этой жидкости желтоватого цвета специалисты смогут делать лекарства для борьбы с онкозаболеваниями. К благотворительной акции "Красная линия жизни", которую начали доноры вместе с фармацевтами Харьковщины, присоединились нацгвардейцы трех воинских частей. А это 60 офицеров и контрактников. Сначала плазму сдавали опытные доноры, вслед за ними - те, кто делает это впервые.

Ярослав Великий, стрелок ВЧ 3005:

Почувши про таку акцію «Червона лінія життя», вирішив допомоги, здати кров хворим дітям, в мене це перший раз, почуваюся добре, голова не кружиться.

Юрий Гиркин, начальник службы внутреннего аудита Восточного территориального управления:

Кров здавав протягом 2009 – 2012 років, коли проходив службу у військовій частині 3035 у місті Луганськ. Знаходився в одному місці, здавав, в станції переливання крові. Була мета навіть стати почесним донором України. Планую відновити традицію і досягнути, нарешті, тієї мети.

Новички сдают 650 миллилитров плазмы. Опытные доноры - больше, до 800. Плазму тщательно тестируют и хранят в замороженном виде в специальных холодильниках. Затем используют при изготовлении препаратов для лечения рака. В областном центре заготовки и переработки плазмы рассказывают, эти лекарства будут бесплатными для онкобольных детей Харьковщины. А значит, каждый пациент сэкономит от тысячи до 8 тысяч гривен на каждом препарате.

Галина Сироштан, директор Харьковского областного центра заготовки ти переработки плазмы:

Чим більше заготуємо плазми - отримаємо більше лікарських засобів. Завдяки такій акції першу партію лікарських засобів вже отримала обласна клінічна лікарня №1, діти, які лікуються в онкологічному відділенні.

Ранее к благотворительной инициативе присоединились харьковские пограничники. Теперь нацгвардейцы передали донорскую эстафету представителям Национальной Полиции.