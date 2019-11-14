"Дороги смерти": в Харькове почтили память жертв ДТП

На место ДТП карета скорой прибывает в среднем в течение 10-15 минут, рассказывают волонтеры «Красного креста». Именно поэтому важно предоставить первичную помощь человеку до приезда медиков, ведь это может спасти ему жизнь. Остановить кровотечение и реанимировать пострадавшего, у которого произошла остановка дыхания - это базовые навыки, которыми должен обладать каждый, отмечают специалисты. Во время мастер-класса на акции в центре Харькова волонтеры показывают, как делать это правильно.

Дмитрий Кушнир, координатор организации "Красный Крест":

Для того, чтобы качественно произвести сердечно-легочную реанимацию. Нужно начинать с нажатий. 30 нажатий, 2 вдоха. Делать нажатия на средину грудной клетки, на сердце.

Только с начала года в авариях на Харьковщине травмировались более тысячи человек. 164 человека погибло. Среди них - дети. В ноябре весь мир отмечает День памяти жертв ДТП. В Харькове к памятной акции присоединились не только волонтеры-медики и полицейские, но и студенты автомобильно-дорожного университета и их преподаватели.

Марина Кульбачная, инспектор УПП г.Харьков:

Робимо для того, щоб молоді. Перехожим донести через засоби масової інформації, що ми повинні дотримуватись правил дорожнього руху, щоб унеможливити жертви на дорогах. Робимо це за допомогою профілактичних занять. А сьогодні і майстер-класів.

Михаил Малина, студент ХНАДУ:

Я був на переході, а він був ще далеко. Я бачив, що він був на великій швидкості, я переходив і він не вспів загальмувати. добре, що я вспів підскочити. Потрібно зберігати правила дорожнього руху та розуміти, що ДТП - це може статися з будь-яким із нас.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания и зажгли свечи.

По статистике, чаще всего смерть на дороге - последствие нарушения скоростного режима. Одновременно с тем, во многих случаях аварии уносят жизни пешеходов и велосипедистов, которые пренебрегают правилами дорожного движения.