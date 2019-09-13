 

Дорожники рассказали о ремонтах, которые должны закончить к зиме

13 сентября 2019 г. 18:17
Автор: Алина Тюхай
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Мост на окружной который обрушился в конце лета, в среду, осмотрел руководитель «Укравтодора», и поставил службе автомобильных дорог задачу восстановить движение транспорта до конца этого года. По словам Сергея Пляки — это очень сжатые сроки, впрочем, дорожники планируют уложиться в сроки и завершить работы на мосту до наступления холодов. Кроме того, на техническом совете, состоявшемся в Киеве на этой неделе, был утвержден план первоочередных работ и решался вопрос о том, что будет проводиться в дальнейшем, капитальный ремонт или реконструкция моста.

Сергей Пляка, зам. нач. по развитию дорог САД в Харьковской области

По-першому питанню всі наші пропозиції прийняті і затверджено технічною радою по-другому питанню державним агентством автомобільних доріг рекомендовано доопрацювати питання земельних відносин із містом Харковом тому, що там попадає ділянка справа досить значна, яка є у власності міста Харкова, але попередньо прийнято два варіанта.

Хоть пока и рассматривается два варианта, все же, по словам Пляки, рекомендоваться будет все же капитальный ремонт моста, ибо как минимум реконструкция путепровода обойдется в три раза дороже. Кроме того, по словам дорожников, на стадии завершения строительство объездной дороги вокруг города Лозовая. Сейчас дорожники выполняют работы по нанесению разметки и установки знаков. По словам заместителя директора государственного предприятия «Дороги Харьковщины» Сергея Литвинца уже на следующей неделе дорогу планируют торжественно открыть именно ко Дню города. В целом запланированные работы на местных автодорогах области, по словам Литвинца завершены почти на 95%.

Сергей Литвинец, первый зам. директора ГП «Дороги Харьковщины»

В нас залишилося шість об'єктів - це поточного середнього ремонту. На сьогоднішній день з яких виконується на двох дорогах ремонти з влаштування нижнього шару асфальтобетону. Це автомобільна дорога Нова Водолага-Медведівка-Соснівка  в Водолажському районі та автомобільна дорога місцевого значення Старий Салтів-Бондарівка - це дорога в Вовчанському районі.

Дорожники также отчитались о работах на искусственных сооружениях, так по словам Сергея Пляки, уже на стадии завершения работы на четырех путепроводах на дороге Мерефа-Лозовая-Павлоград — это мосты в Тарановке, Катериновке, Лозовой и Ново-Ивановке.

 

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Дорожники рассказали о ремонтах, которые должны закончить к зиме 13.09.2019

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