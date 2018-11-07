Дронов и Зайцева остаются в СИЗО до 5 января. Подробности из зала суда

Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения обоим обвиняемым. Зато защитники во время выступлений отмечали, что содержание под стражей - это очень суровое наказание и просили суд смягчить его на домашний арест и ношение электронных браслетов.

Так, адвокаты Зайцевой зачитывали медицинские справки, и отмечали, что состояние их подзащитной все время ухудшается, ей нужна медицинская помощь, которую нет возможности получить в СИЗО.

А адвокат Дронова Сергей Перепелица в который раз назвал ходатайство прокуратуры необоснованным, ведь рисков того, что его клиент убежит или совершит повторное преступление, нет.

Сергей Перепелица, адвокат Дронова

А зараз це, давайте продовжимо запобіжний захід, а давайте продовжимо! На цьому обмежились, я розумію, що є резонанс, я розумію, що хтось бажає, щоб мій клієнт був під вартою, ну але всі рішення і всі дії повинні відповідати букві закону

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

На думку обвинувачення тут жодного формалізму немає. Те, що ми вважаємо, що ризики зберігаються, і ми це доводимо в своїх клопотаннях. І в кримінальному провадженні , де є шість загиблих, шість потерпілих, і ДТП - це так звана неумисна форма вини, але це злочин, який привів до тяжких наслідків

Впрочем, суд решил продлить меру пресечения обоим обвиняемым - до 5 января 2019 года.

Также уже готовы результаты дополнительной судебно-медицинской экспертизы, которая должна была ответить на вопрос, где должен был остановиться автомобиль обвиняемого Геннадия Дронова и каким светофором он должен был руководствоваться.

Однако сторона Дронова попросила время для ознакомления с документами.

Следующее заседание назначили на 13 ноября.