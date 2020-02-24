ДТП на Сумской: Дронов не приедет в суд

Кассационный уголовный суд удовлетворил жалобу Геннадия Дронова относительно участия в заседании в режиме видеоконференции. Заключенный выйдет на связь с судом из Крюковской колонии, где отбывает наказание. Об этом говорится в постановлении суда от 20 февраля. Кассационное рассмотрение назначено на 3 апреля на 10:30.

Ранее стало известно, что несколько пострадавших также будут участвовать в заседании в режиме видеозвонка из Киевского райсуда Харькова.

Напомним, в феврале 2019 года суд признал виновными Геннадия Дронова и Елену Зайцеву в аварии на Сумской, в результате которой погибли шестеро пешеходов, еще шестеро — получили травмы. Подсудимых приговорили к 10 годам тюрьмы и трем годам лишения права управления транспортными средствами. Адвокаты обоих осужденных обжаловали приговор, но Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.