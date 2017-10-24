ДТП на Сумской: пострадавших осмотрели киевские нейрохирурги, правоохранители ищут свидетелей трагедии

24 октября 2017 г. 19:26
Автор: Лариса Говина
547 просмотров

Вечер 18 октября харьковчанка Светлана вспоминает с ужасом – тогда девушка впервые в жизни увидела автокатастрофу собственными глазами. В тот день после работы обиралась встретиться с друзьями, задержалась на перекрестке возле станции метро Исторический музей, пока ждала когда загорится зеленый свет, чтобы перейти дорогу. Спустя несколько секунд на противоположную сторону Сумской вылетел «Лексус», а посреди перекрестка остановился разбитый «Фольксваген Туарег».

 

Светлана, свидетель трагедии на улице Сумской:

 

Машины перед столкновением, они едут друг на друга и уже понятно, что машины не смогут разминуться, но не было ощущения у меня, как у человека, который не видел раньше ДТП, у меня не было ощущения, что машина полетит дальше куда-то, было ощущение что столкнуться, побьют машины и все, но потом произошел очень громкий хлопок, люди отбежали, я тоже отбежала.

 

 

Светлана рассказывает, была шокирована жуткой аварией и за всем, что происходило вокруг наблюдала, будто за стеклом, даже не могла сдвинуться с места. Несколько  человек, говорит девушка, мгновенно бросились на помощь водителям и перехожим, которые оказались под авто, остальные – вызывали «скорую» и полицию.

 

Светлана, свидетель трагедии на улице Сумской:

 

Ну её потом уже перевернули, тогда она находилась на дороге, ам же ближе к той стороне находились, как выяснилось, девушка-водитель. А здесь, где цветы, было видно тело пострадавшего. я до последнего думала, что он жив.

 

 

Страшная авария в центре города на прошлой неделе унесла жизни 5 людей, еще шестерых отправила на больничную койку, двое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.  Для более тщательного обследования привлекли киевских нейрохирургов, которые уже осмотрели пострадавших и озвучили рекомендации насчет лечения. Тем временем, спустя почти неделю после трагедии горожане продолжают нести на место ДТП цветы и лампадки, чтобы почтить память погибших. В социальных сетях правоохранители разместили фото и видео с камер видеонаблюдения со свидетелями ДТП. В полиции и прокуратуре отчитываются, уже допросили почти два десятка человек, но поиски очевидцев автокатастрофы на перекрестке улиц Сумской и переулка Мечникова продолжаются.

Видео: 

ДТП на Сумской: пострадавших осмотрели киевские нейрохирурги - 24.10.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.