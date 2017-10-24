ДТП на Сумской: пострадавших осмотрели киевские нейрохирурги, правоохранители ищут свидетелей трагедии

Вечер 18 октября харьковчанка Светлана вспоминает с ужасом – тогда девушка впервые в жизни увидела автокатастрофу собственными глазами. В тот день после работы обиралась встретиться с друзьями, задержалась на перекрестке возле станции метро Исторический музей, пока ждала когда загорится зеленый свет, чтобы перейти дорогу. Спустя несколько секунд на противоположную сторону Сумской вылетел «Лексус», а посреди перекрестка остановился разбитый «Фольксваген Туарег».

Светлана, свидетель трагедии на улице Сумской:

Машины перед столкновением, они едут друг на друга и уже понятно, что машины не смогут разминуться, но не было ощущения у меня, как у человека, который не видел раньше ДТП, у меня не было ощущения, что машина полетит дальше куда-то, было ощущение что столкнуться, побьют машины и все, но потом произошел очень громкий хлопок, люди отбежали, я тоже отбежала.

Светлана рассказывает, была шокирована жуткой аварией и за всем, что происходило вокруг наблюдала, будто за стеклом, даже не могла сдвинуться с места. Несколько человек, говорит девушка, мгновенно бросились на помощь водителям и перехожим, которые оказались под авто, остальные – вызывали «скорую» и полицию.

Светлана, свидетель трагедии на улице Сумской:

Ну её потом уже перевернули, тогда она находилась на дороге, ам же ближе к той стороне находились, как выяснилось, девушка-водитель. А здесь, где цветы, было видно тело пострадавшего. я до последнего думала, что он жив.

Страшная авария в центре города на прошлой неделе унесла жизни 5 людей, еще шестерых отправила на больничную койку, двое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Для более тщательного обследования привлекли киевских нейрохирургов, которые уже осмотрели пострадавших и озвучили рекомендации насчет лечения. Тем временем, спустя почти неделю после трагедии горожане продолжают нести на место ДТП цветы и лампадки, чтобы почтить память погибших. В социальных сетях правоохранители разместили фото и видео с камер видеонаблюдения со свидетелями ДТП. В полиции и прокуратуре отчитываются, уже допросили почти два десятка человек, но поиски очевидцев автокатастрофы на перекрестке улиц Сумской и переулка Мечникова продолжаются.