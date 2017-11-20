Расследование ДТП на Сумской на завершающей стадии - полиция

Расследование резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове находится на завершающей стадии. Об этом рассказал начальник отдела расследований преступлений в сфере транспорта ГУНП в Харьковской области Александр Умников.

В течение месяца проведен большой объем следственных действий и экспертных исследований. В итоге оглашено подозрение двум участникам ДТП: водителю автомобиля "Фольксваген Туарег" и "Лексус", им также избаран мера пресечения, отметили в полиции.

По словам Умникова, во вреям расследования уголовного дела установлено более 30 свидетелей. Следователями также изучены видео с камер наблюдения та алгоритм работы светофоров на перекрестке. В данный момент осталось провести около 8 экспертиз, сообщают правоохранители.

Материалы уголовного производства, по информации полиции, будут направлены в суд в конце ноября.

Напомним, кровавое ДТП на Сумской произошло 18 октября, когда после столкновения с "Фольксвагеном Туарегом", автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар. На месте моментально погибло 5 пешеходов, еще одна девушка умерла в больнице.