Движение по Дмитриевской закрыто еще на неделю

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Коцарской до ул. Чеботарской, запрещено до 20:00 25 мая, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с продолжением капитального ремонта ул. Дмитриевской. Ранее движение транспорта на данном участке планировалось открыть 17 мая.

Проезд автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.

На этот период ряд автобусов объезжают участок по следующей схеме:

в направлении Центрального рынка:

- №15, 67э, 112э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская – ст. м. «Центральный рынок»;

в направлении Новоселовки:

-№15, 67э: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Малиновского и далее по маршруту;

в направлении ул. Клочковской:

- №221э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.