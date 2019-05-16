Движение по Дмитриевской закрыто еще на неделю

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Коцарской до ул. Чеботарской, запрещено до 20:00 25 мая, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с продолжением капитального ремонта ул. Дмитриевской. Ранее движение транспорта на данном участке планировалось открыть 17 мая.
Проезд автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.
На этот период ряд автобусов объезжают участок по следующей схеме:
в направлении Центрального рынка:
- №15, 67э, 112э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская – ст. м. «Центральный рынок»;
в направлении Новоселовки:
-№15, 67э: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Малиновского и далее по маршруту;
в направлении ул. Клочковской:
- №221э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.