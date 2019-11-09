Двух чиновников экоинспекции разоблачили на взятке в 250 тысяч гривен

09 ноября 2019 г. 10:44
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В Харькове на взятке в 250 000 гривен задержали начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции и инспектора по охране окружающей природной среды этой же инспекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По версии следствия, чиновники требовали и получили от директора одного из госпредприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тысяч гривен за непривлечение его к ответственности по результатам проведенной проверки по соблюдению законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

8 ноября 2019 обоих чиновников задержали сразу после получения ими взятки.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении, готовятся ходатайства в суд об избрании им меры пресечения.

 

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