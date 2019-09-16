 

Двух люстрированных 5 лет назад прокуроров суд восстановил в должностях

16 сентября 2019 г. 21:00
Источник: УНИАН
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Окружной административный суд Киева восстановил в должностях двух прокуроров, попавших под люстрацию в 2014 году. Соответствующие постановления ОАСК размещены в Едином госреестре судебных решений.

В частности, суд восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна, который был уволен 24 октября 2014 года, и старшего прокурора отдела надзора за соблюдением законов о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины Олега Кипера, уволенного также 24 октября 2014 года.

Также суд постановил выплатить им заработную плату за время "вынужденного прогула": Кавуну - 951 тыс. грн, а Киперу - 805 тыс. грн.

Напомним, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект о расширении люстрации на президента, министров, депутатов и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года.

 

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