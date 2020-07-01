Экс-чиновников ХОГА подозревают в присвоении бюджетных стредств

Бывший директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации и его заместитель сговорились с директором одного частного предприятия с целью заполучить бюджетные средства при проведении ремонта сетей электроснабжения в многоквартирных жилых домах в городе Лозовая.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, после проведения ремонта чиновники подписали акты приемки выполненных работ, осознавая, что в документах указана заведомо недостоверная информация. На основании подписанных актов были перечислены бюджетные средства за оборудование, установленное по завышенным ценам, и работы, которые фактически не проведены. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 580 тыс.

Вчера, 30 июня, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений трем лицам. Подозреваемым вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.