Экс-чиновников ХОГА подозревают в присвоении бюджетных стредств

01 июля 2020 г. 10:29
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Бывший директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации и его заместитель сговорились с директором одного частного предприятия с целью заполучить бюджетные средства при проведении ремонта сетей электроснабжения в многоквартирных жилых домах в городе Лозовая.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, после проведения ремонта чиновники подписали акты приемки выполненных работ, осознавая, что в документах указана заведомо недостоверная информация. На основании подписанных актов были перечислены бюджетные средства за оборудование, установленное по завышенным ценам, и работы, которые фактически не проведены. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 580 тыс. 

Вчера, 30 июня, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений трем лицам. Подозреваемым вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

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