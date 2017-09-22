Экс-директора Харьковского онкоцентра подозревают в получении взятки. Суд избрал Виннику меру пресечения

Экс-директор Харьковского онкоцентра Юрий Винник был задержан возле одного из городских пунктов обмена валют. После увольнения с должности главврача онкоцентра Винник стал заведующим кафедрой хирургической онкологии Харьковской медицинской академии последипломного образования. Как сообщали в региональном пресс-центре Управления СБУ, он требовал у своего коллеги 380 тысяч гривен за продление трудового контракта. С заявлением о вымогательстве потерпевший обратился в военную прокуратуру Харьковской области, сотрудники которой также принимали участие в задержании Винника. Дзержинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в сумме 320 тысяч гривен, рассказал первый заместитель прокурора военной прокуратуры Харьковского гарнизона Владислав Зубко. Но уже сегодня Винник вышел из-под стражи под залог. Правда подтвердить эту информацию в военной прокуратуре в течение дня не смогли. Хотя и не опровергли. Юрий Винник в прошлом году уже был замешан в скандалах, связанных с деятельностью онкоцентра после расследований журналистов и антикоррупционеров. Родственники пациентов жаловались на поборы со стороны медперсонала, плохие условия в больнице, где находились онкобольные, на завышенные цены в местной аптеке. Вскоре активисы выяснили, что больным, которые зачастую не могли выйти за территорию учреждения, лекарства продают с наценкой. Также, утверждали активисты, по завышенным ценам оказывались и услуги прачечной. А на работу в диспансере была трудоустроена практически все семья Винника. Проверить всю эту информацию после решили в облсовете, которому подчиняется онкоцентр, и создали специальную комиссию. И хотя в онкоцентре все обвинения опровергали, а сам Винник называл их безосновательными, выводы специальной комиссии оказались неутешительными. Подтвердилась информация о трудоустройстве семьи и участии дочери главврача в аптечном бизнесе и о том, что стоимость аренды в договорах аптеки была занижена настолько, что бюджет области и сам онкоцентр недополучили за несколько лет десятки тысяч гривен, которые могли пойти на ремонт самой больницы.

Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра:

Было известно о том, что при лечении были злоупотребления, приходили родственники пациентов, с которых вымогали денег и так далее, и так далее, там очень большая комплексная была проблема. В итоге облсовет уже больше года назад его уволил.

Статья "Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом. занимающее особенно ответственную должность" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. И это уже не первое уголовное производство, фигурантом которого является Юрий Винник, среди них в том числе дело открытое по статье "Злоупотребление властью или служебным положением". Как сообщают в областной прокуратуре, часть этих уголовных производств уже закрыты, по остальным еще проводится расследование.