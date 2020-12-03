Экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО, - СМИ

Подозреваемый в завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась вышел из СИЗО.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию источников главреда Юрия Бутусова.

Информацию об освобождении из СИЗО изданию подтвердил сам Микитась. На данный момент он находится дома.

"Однако он не освобожден от уголовной ответственности по этому делу, изменены только условия содержания на период следствия", - говорится в сообщении.

До 24 декабря Микитась должен был быть под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП.

Вчера подозреваемый в причастности к завладению имуществом главного управления Национальной гвардии Украины экс-нардеп Максим Микитась добровольно заплатил в бюджет 50 млн грн и обвинил в своих проблемах заместителя председателя ОП. Микитась назвал Татарова "автором схем составленных им меморандумов, по которым и "ввели "Укрбуд".

Напомним, что 1 декабря детективы Национального бюро сообщили о еще одном подозрении народному депутату Максиму Микитасю. Он подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды по ч.3 ст.368 УК Украины также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Следствие установило, что в рамках расследования дела завладение имуществом Национальной гвардии следователь назначил экспертизу, которая должна установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81640000 гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.

В октябре 2019 года Микитася взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он заплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом (Апелляционная палата позже решила взыскать только 30 млн, а не все 80 млн).

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога 100 млн гривен, который он обжаловал. Денег экс-депутат не внес.

28 мая ВАКС во второй раз отправил Микитася под стражу.