Экспертиза по делу о расстрелах на Майдане завершена - Генпрокурор

08 декабря 2018 г. 12:04
Источник: ТСН
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Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по делам 
 
Глава столичного райсуда пожаловался в ГПУ и ВСП из-за угроз судьям
расстрелам во время Революции достоинства на Майдане Независимости в Киеве.
 
Об этом 7 декабря в эфире телеканала "Интер" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
 
По словам Луценко, это может стать наиболее ожидаемым процессом за эти годы, а в начале 2019-го завершится уже следствие.
 
"Мы сможем показать обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым, доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали преступные приказы, за которые на Майдане погибли более 100 человек, более полутора тысяч были ранены", - заявил он и добавил, что перед тем как сбежать в РФ подозреваемые уничтожили всю переписку и серверы, но "следователи смогли установить факты, доказательства, опросить тысячи людей, дать фактаж, который, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане". 

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