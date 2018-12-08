Экспертиза по делу о расстрелах на Майдане завершена - Генпрокурор

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по делам
Глава столичного райсуда пожаловался в ГПУ и ВСП из-за угроз судьям
расстрелам во время Революции достоинства на Майдане Независимости в Киеве.
Об этом 7 декабря в эфире телеканала "Интер" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам Луценко, это может стать наиболее ожидаемым процессом за эти годы, а в начале 2019-го завершится уже следствие.
"Мы сможем показать обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым, доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали преступные приказы, за которые на Майдане погибли более 100 человек, более полутора тысяч были ранены", - заявил он и добавил, что перед тем как сбежать в РФ подозреваемые уничтожили всю переписку и серверы, но "следователи смогли установить факты, доказательства, опросить тысячи людей, дать фактаж, который, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане".