Экспертиза по делу о расстрелах на Майдане завершена - Генпрокурор

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по делам

Глава столичного райсуда пожаловался в ГПУ и ВСП из-за угроз судьям

расстрелам во время Революции достоинства на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом 7 декабря в эфире телеканала "Интер" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, это может стать наиболее ожидаемым процессом за эти годы, а в начале 2019-го завершится уже следствие.