Эксперты обнародовали свои рекомендации по улучшению безопасности участников дорожного движения

В дни, прошедшие после смертельного ДТП на Сумской, на сайте Харьковского горсовета зарегистрировано уже три петиции. Две - с просьбой установить ограждения на переходах и остановках. Третья - о появлении камер видеонаблюдения на дорогах города, в частности - на перекрестках возле школ, больниц , детских садов и остановок. Пока их суммарно подписали около пяти сотен человек. Для того, чтобы петиции рассмотрел горсовет, на каждую необходимо пять тысяч подписей. При этом, большая часть пешеходов, что после событий на Сумской, им стало страшнее переходить дороги и предлагают повысить санкции за нарушение правил дорожного движения.

Олег, харьковчанин

Штрафовать. Как в Европе. Там камеры стоят везде и все боятся, потому что там штраф приходит такой что... Ну санкции.

Алексей Богданов, харьковчанин

Я думаю, должна быть чёткая система со штрафами для водителей, которые нарушают. Очень большая градация этих штрафов, чтобы люди боялись нарушить. Десять тысяч гривен, пятнадцать, двадцать, конфискация автомобиля.

Между тем общественные организации "Общество участников движения" и "За безопасность пешеходов" обнародовали свои рекомендации как сделать безопасным движение по дорогам Харькова. В частности, по их мнению, необходимо массовая агитация в СМИ и аудит безопасности дорожного движения, который уже много лет используют в Европе.

Александр Ситенко, ГО "Общество участников движения"

Там вже така технологія застосовувалася до нас років 30. Вона є обов'язковим компонентом програми з безпеки руху в тих країнах, результати яких, з точки зору безпеки, нас всіх вражають.

Общественные активисты настаивают на мнении, что местная харьковская власть формально относится к вопросу безопасности движения, не контролируя никакие показатели, никакие цифры о состоянии аварийности в Харькове, наиболее характерные виды ДТП, и их профилактики.

Виктор Козорез, глава общества "За безопасность пешеходов"

Що стосується харківської міської ради, ви, мабуть, знаєте, що є міська програма з підвищення безпеки дорожнього руху. Вона з року в рік перезатверджується, оновлюється, але, якщо подивитись на програму, та подивитись на статистику, то ця програма виявляється формальною, або вона не впливає на рівень аварійності.

Активисты разработали свои рекомендации депутатам городского совета и исполнительному комитету, управлению патрульной полиции Харькова, журналистам и гражданским. При этом разработчики настаивают, что, например, только установки ограждений на переходах и остановках недостаточно. Нужен комплексный подход.