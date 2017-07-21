Экзотические гиганты. В экопарке открылся контактный вольер со шпороносными черепахами

Этого великана зовут Бронислав или ласково Броня - ему уже 19 лет, а весит он больше 90 килограммов. Он самый большой и самый старый обитатель нового контактного вольера с экзотическими гигантами в харьковском экопарке. Этот вольер в экопарке называют - миниафрикариум, условия для животных создавали максимально приближенные к естесственной среде обитания - здесь и пальмы, и озеро, и много песка. Сейчас в контактном вольере находится 15 шпороносных африканских черепах. Свое название они получили из-за похожих на шпоры наростов на задних лапах. Этот вид черепах исчезающий и занесен в Международную Красную Книгу, поэтому в экопарке говорят, за ними тщательно ухаживают специалисты. Кормят их овощами, фруктами, а также молочными продуктами и мясом - больше всего черепахи любят говядину.

Валерия Иващенко, дир. экопарка по зоотехническим вопросам:



Мы их раз в неделю купаем, смазываем панцырь специальным маслом и в вольере озеро, чтобы они могли купаться и насытить организм водой.

Светлана Вишнивецкая, нач. сектора "Грызуны и террариум" экопарка:

Зимой огурцы свежие, кабачки, капуста, петрушка, то что не все люди едят. а у нас черепахи. Белковую пищу - это яйца, мясо, однозначно. также мы им даем, все что нужно, все получают.

Вольер со шпароносными черепахами открыт каждый день для всех посетителей, говорят в экопарке. Самый большой интерес животные вызывают у детей.

Валерия:

У меня суперские впечатления. Черепахи такие прикольные, такие большие.

Глеб:

Я люблю черепах, они мне нравятся, они не быстро ходят и хорошенькие такие.

Посмотреть на обитателей пустынь и африканских саванн можно будет до средины осени, затем животных переместят в закрытый вольер, где они будут зимовать.