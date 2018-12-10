Экзотический пеликан разгуливал по морозному городу больше недели

Пеликан, разгуливающий среди бела дня по улицам города, не абы как удивил горожан. Интернет сразу же заполонили посты о розовой птице, но откуда он взялся - было загадкой. И в зоопарке, и в Экопарке пересчитав поголовье, выяснили, что все пернатые на месте. А вот частные владельцы, зная о том, что держать такую ​​экзотику без соответствующего разрешения, признаваться, что у них исчезла какая-то живность, не спешили.

Владимир Переходович, нач. сектора птиц "Фельдман Экопарк"

Значит, начали поступать звонки, потом в facebook появилась уже статья, что в Харькове летает пеликан, ну как обычно это знаете, у кого могут быть пеликаны, да я сразу посчитал - все наши на месте. Люди задают вопросы, служба спасения животных, ваши не ваши? Мы не можем сказать, что не наши, по одной простой причине, если не ваш – значит, он вам не нужен. Мы отнесем, может, где-то на птичьем рынке поторгуем. Понимаете как, ситуация такая.

Поэтому в Экопарке для безопасности пеликана, сообщили, что это их птица, и харьковчане начали массово звонить и говорить, где они замечали птицу в последний раз. А специалисты, вооружившись сеткомётом, выезжали по этим адресам, пытаясь поймать пернатого путешественника. А вот сделать это, в конце концов, удалось полицейским, которые патрулировали у одного из торговых центров города. Они увидели большую птицу, пролетающую прямо над головой и приземлившуюся неподалеку.

Вера Котко, пресс-секретарь Управления Полиции охраны

Поліцейський охорони обережно наблизився до птаха, схопив за крило, зафіксував дзьоб і переніс до теплої поліцейської автівки під пильний нагляд водія поліцейського екіпажу Олександра Гостренка. Тим часом до поліцейських охорони підійшов громадянин і сказав, що може відвезти пелікана до місцевого екопарку.

Трехлетний пеликан попал к ним несколько растерянным, рассказывает начальник сектора птиц Экопарка, Владимир Переходович. Когда птицу выпустили, она сначала всего боялась, но уже сейчас в компании лебедей и аиста чувствует себя как дома.

Владимир Переходович, нач. сектора птиц "Фельдман Экопарк"

Он нормально себя чувствует, он живой, он хороший, кушает аппетит у него прекрасный, два с половиной килограмма он за один раз принимает пищи, вот. Любит рыбу, любит свежего карася, мы ему покупаем, того же бычка покупаем морского. То есть ну, нормально, как кормим свою птицу, точно так же кушает и он.

По словам специалистов, реабилитацию пеликан будет проходить около двух недель, и уже после завершения всех необходимых анализов и вакцинаций его переселят к остальным пеликанам, обитающим в Экопарке.