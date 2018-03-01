Электроснабжение в обесточенных ночью населенных пунктах восстановлено – ХОГА

Электроснабжение в населенных пунктах, которые были обесточены ночью, восстановлено.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко, сообщает пресс-служба ХОГА.

«16 населенных пунктов, которые по состоянию на 8:30 были обесточены, к 14:30 уже с электричеством. При этом в первой половине дня вследствие продолжающихся снегопадов и порывов ветра в области было обесточено еще 12 населенных пунктов полностью и 7- частично. Один из наиболее пострадавших - Барвенковский район, где без электричества на данный момент - 5 сел», - рассказал Евгений Шахненко.

По его данным, в области продолжают работать около 300 бригад и 120 единиц техники облэнерго.

«Ночью и утром доставка бригад к местам порывов была проблематичной. Но сейчас практически во всех районах снегопад прекратился, поэтому аварийные работы проводятся беспрепятственно. Будем делать все, чтобы до конца устранить все аварийные ситуации», - уточнил заместитель руководителя ХОГА.

Он также отметил, что движение транспорта по автомагистралям области не закрывалось. Небольшие ограничения по скорости были в районе Изюма и Первомайского - процесс регулировали дорожные службы и полиция. Аэропорт и железная дорога работают в штатном режиме.

«По нашим данным, в субботу снова ожидается усиление ветра и снегопад. Поэтому по поручению главы области Юлии Светличной все службы области продолжают работать в усиленном режиме», - сказал Евгений Шахненко.