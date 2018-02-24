"Это позор": Трамп резко высказался о действиях России и Ирана в Сирии

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию ситуацию в Восточной Гуте, резко осудил действия России и Ирана в Сирии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

"Содеянное Россией, Ираном и Сирией представляет собой позор в гуманитарном плане. То, что эти три страны делают с людьми в последнее время - это позор", - заявил Трамп.

При этом он отметил, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с Исламским государством.

"Мы там находимся по одной причине - чтобы избавиться от ИГ и вернуться домой", - добавил американский президент.

Ранее в Госдепе США заявили, что считают Россию ответственной за зверства, которые происходят в Восточной Гуте в Сирии.

Начиная с 18 февраля, проправительственные силы, включая российскую авиацию, обстреливают анклав повстанцев под Дамаском.

За пять дней воздушных бомбардировок и интенсивного артиллерийского огня погибли более 400 мирных жителей, в том числе 95 детей. По данным Сирийского центра, во время обстрела почти 2000 человек получили ранения.

Этот период стал самым кровопролитным после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. Тогда, по разным источникам, число жертв составило от нескольких сотен до +1729 человек, значительное число погибших - дети.