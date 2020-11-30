"Это всемирная трагедия, это не должно повториться": харьковчане почтили память жертв Голодоморов

Харьковчанка Елена Толстошеина ежегодно приходит к Мемориалу жертвам Голодомора со всей семьей, чтобы почтить память погибших. Ее семью тоже не обошел страшный голод. От бабушки знает обо всех ужасах того времени и теперь рассказывает эти истории своим детям. К Мемориалу Елена принесла цветы, хлеб и другие вкусности: о таких яствах ее родственники во время голода 30-х годов мечтали каждый день.

Елена Толстошеина, харьковчанка:

Прапрадідунь Іван в 32-му помер, його дружина Анастасія - в 33-му, двоє їхніх онук, малі дітки, померли від голоду. А їхнього сина в сусідньому селі з'їли. Йому було 34 роки. Він пішов виміняти на їжу і там його з’їли. Можете собі уявити яка для нашого роду це трагедія? Як не пам'ятати? Як своїм дітям про це не говорити?

В начале 20 века Украина пережила три Голодомора. Голод 32-33 годов - наиболее трагический. Руководство Советского Союза долгое время скрывало факт смерти украинцев от искусственного голода. Только после провозглашения независимости Украины началось расследование масштабов трагедии. По разным оценкам, от 4 до 10 миллионов украинцев погибли во время ужасных событий тех лет. На Харьковщине люди вымирали деревнями и поселками. Только официально, по данным института национальной памяти, в границах Харьковской области, которая тогда, в 30-х, включала себя районы современной Сумской, Луганской и Полтавской областей, насчитали 1 миллион умерших. Однако точной информации о количестве жертв пока нет.

Ольга Сошникова, заместитель директора Харьковского исторического музея:

Для усієї країни це трагічні події. Для Харківщини – особливо, оскільки саме Харківщина була столицею відчаю. І тут дуже багато дійсно загинуло людей від цього страшного жаху. І це важливо пам’ятати, важливі такі дні, дні пам’яті.

Панихиду по погибшим отслужили у Креста памяти жертв Голодомора в Молодежном парке. Там состоялся молебен, люди пели гимн Украины, держали в руках флаги с траурными черными лентами. Несли цветы, лампадки, охапки пшеницы, калину и хлебные лепешки.

Анна, харьковчанка:

Наші сусіди, Москва, штучно створили Голодомор, знищили наших близьких, знищили людей, які могли буть митцями, науковцями. Просто жити. Їм не дали жити. І ми не повинні цього забувать.

Николай Мох, организатор молебна:

Тут одна відповідь: щоб це не повторювалось, тому що це жах. Мільйони людей безневинних просто взяти і знищити. Це світова катастрофа. Не тільки українська.

Вечером харьковчане присоединились к всеукраинской минуте молчания и к траурной акции "Зажги свечу памяти".