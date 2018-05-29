Евгений Гутков: «Когда в нас начали стрелять, меня спасло чудо»

Уже много лет подряд харьковчанин Евгений Гутков празднует два дня рождения. Один – официальный, по паспорту. Второй – 28 мая - день, когда в Афганистане ему чудом удалось выйти из-под обстрела душманов и остаться в живых.

В далеком 1981 году он, простой девятнадцатилетний паренек, служил в пограничных войсках в туркменском городке Керки, на самой границе. Говорит, за время службы было много разного, но момент, когда пришлось посмотреть смерти в лицо, запомнился надолго.

«В этот день мы заходили колонной на территорию Афганистана. Впереди БТРы, за ними машины с палатками, матрацами, продуктами и цистерна с водой. Мы с товарищем ехали на водовозке. Он за рулем, я – рядом», - вспоминает первый вице-президент строительной компании «Construction Group International» Евгений Гутков - Едва колонна заехала на узкую дорогу, ведущую в кишлак – начался обстрел. Душманы подумали, что мы везем не воду, а бензин, и стали стрелять по автоцистерне, чтобы топливо взорвалось. Колонна остановилась, мы выпрыгнули из машины, чтобы спрятаться за нее. Я выскакиваю, захлопываю за собой дверь и вижу, как пулеметная очередь изрешетила то место, где я сидел секунду назад».

Харьковчанин признается: подобные воспоминания хранит в душе практически каждый, кому в «восьмидесятых» довелось служить в горячих точках. Ощущение того, что смерть дышала прямо в спину, не идет в сравнение даже с пережитым ранением и контузией.

«Шли с ребятами в БТРе на «проческу», подорвались на мине. Наши саперы предварительно исследовали территорию – металла не было. Оказалось, душманы использовали итальянские пластиковые мины, которые в то время наша инженерная техника определить не могла. После взрыва я на какое-то время теряю сознание, прихожу в себя – а в глазах яркий свет и абсолютно ничего не видно. Тогда я месяц пролежал в госпитале Душанбе с контузией и проблемами зрения – была повреждена центральная вена сетчатки глаза. Подлечили – и назад, в часть. После этого я еще много раз ездил на задания, особого страха не было – молодые были, полные энергии и задора. Уже когда вернулся домой, стало ухудшаться зрение и мне дали группу инвалидности», - делится воспоминаниями Гутков.

В последние дни мая бывшие пограничники поминают погибших сослуживцев. Несут цветы к их могилам, вспоминают добрым словом. И почти тридцать лет продолжают поддерживать матерей - тех двести женщин-харьковчанок, которые не дождались своих сыновей из Афгана.

Справка

Пограничная охрана Советского Союза была создана декретом Совнаркома 28 мая 1918 года и просуществовала по 1991 год. В этот день много лет подряд отмечали День пограничника все, причастные к этому роду войск.

Спустя сто лет, в 2018 году Президент Украины Петр Порошенко изменил дату празднования Дня пограничника в Украине и перенес ее на 30 апреля.