Евросоюз не откроет внешние границы раньше июля

Министры внутренних дел стран ЕС согласились открыть большую часть внутренних границ ЕС с 15 июня текущего года. Об этом в пятницу в ходе виртуальной пресс-конференции по итогам встречи министров рассказала государственный секретарь по внутренним делам председательствующей в ЕС Хорватии Терезия Грац.

«У нас была очень содержательная, открытая и конструктивная дискуссия по поводу ограничительных мер на внутренних границах в связи с COVID-19, также мы затронули вопрос об открытии внешних границ», - отметила Грац.

По ее словам, все министры согласились, что отмена контроля на внутренних границах является общей целью, и они будут работать, чтобы снять такой контроль для большинства европейских стран с 15 июня. Остальные страны ЕС будут постараются открыть внутренние границы до конца июня, но это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в некоторых из них.

«Мы достигли общего согласия, что отмена контроля на внутренних границах должна быть завершена до того, как мы начнем открывать внешние границы. Министры согласились продлить ограничения на путешествия на внешних границах, и предложили продлить такие ограничения до конца июня. Это позволит хорошо подготовиться к постепенному открытию внешних границ, начиная со следующего июля», - сказала представитель Хорватского председательства ЕС.

Она отметила, что открытие внешних границ должно быть скоординированным, пропорциональным и не иметь дискриминационного характера. Процесс открытия будет сопровождаться принятием пакета критериев с учетом предложений от ECDC (Европейский центр профилактики и контроля над болезнями) и соответствующих рекомендаций от рабочих групп Совета ЕС.

Терезия Грац сообщила, что Еврокомиссия предложит соответствующую Коммуникацию (рабочий документ ЕК) об отмене ограничений на внешних границах Евросоюза уже на следующей неделе.

В то же время, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер после видеоконсультаций с коллегами по ЕС 5 июня заявил, что Германия и страны ЕС в целом могут открыть внешние границы для граждан третьих стран с 1 июля.

"Мы (на уровне глав МВД ЕС) решили, что ограничения будут продолжены в отношении третьих стран на 14 дней, то есть до 1 июля", - сказал Зеехофер.

Он уточнил, что после 1 июля будет применяться дифференцированный подход к разным странам в соответствии с эпидемиологической ситуацией в них. До этого времени будет продолжаться запрет на въезд за небольшими исключениями.

Немецкий министр напомнил, что Еврокомиссия планирует предоставить рекомендации странам-членам в отношении третьих стран на следующей неделе.

Зеегофер же будет предлагать правительству ФРГ снять с 15 июня контроль на границах с соседями, где он еще остается.