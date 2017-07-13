Евросоюз передал харьковским полицейским новое оборудование почти на 100 тысяч евро

Консультативная миссия Европейского Союза передала полиции Харьковского региона оборудование для улучшения работы следователей, криминального анализа и профессиональной подготовки полицейских.

На оборудование для полицейских ЕС потратил 98 тысяч евро. Его передали сегодня в рамках общего проекта Евросоюза с Нацполицией, который в будущем должен объединить функции оперативников и следователей. Замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев отметил, что часть оборудования передадут Чугуевскому отделу полиции, где с июня начали реализовать пилотный проект "Полицейские детективы". Чтобы обеспечить техникой будущих детективов европейцы закупили криминалистические наборы, цифровые камеры, компьютеры, принтеры, и наборы для снятия пылевых следов. Однако любое оборудование без компетентного мотивированного персонала ничего не стоит, уверены специалисты операционного департамента КМЕС:

Удо Моллер, председатель операционного департамента КМЕС

Это основное оборудование, которое нужно, чтобы повысить квалификацию относительно европейских стандартов. И Евросоюз не может оплатить все, что нужно, но мы работаем вместе с Национальной полицией ради превращения органа в сервис-ориентированное правоохранительное ведомство, которое пользуется доверием граждан.

Анатолий Дмитриев, начальник ГУНП в Харьковской области

Якщо громадянин буде бачити, що поліцейський приїжджає не в якійсь рубашці. Чи без валіз, які допомагають зібрати сліді злочину, а він підготовлений він якісно зібрав матеріал,і саме головне він якісно зібрав матеріал, розслідував, розкрив,і повернув людини ущерб моральний, матеріальний, духовний – від цього відповідно зростання довіри до громадян

После визита в Главное управление полиции Харьковщины, европейцы отправились в тренинговый центр. Специалисты этого ведомства также получили новации от Евросоюза. Оборудование будет установлено в аудиториях центра для совершенствования подготовки личного состава и проведения регулярных интерактивных тренингов по повышению квалификации полицейских.

