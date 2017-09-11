Фестиваль лучших виноградарей Слобожанщины

"Хочешь быть счастливым - посади лозу". Эта народная мудрость нашла воплощение на Харьковщине. Лучшие образцы местного вина и винограда были представлены на фестивале "Слобожанская гроздь".

Потенциал перерабатывающей отрасли на Харьковщине является одним из наивысших в Украине, уверен лидер Аграрной партии Виталий Скоцик. При этом, по его словам, политика нынешней власти такова, что стимулируется экспорт, но демотивируется внутренняя переработка.

Виталий Скоцик, лидер Аграрной партии:

Дуже важливо для нас зараз побачити, що є в бюджетній резолюції. Вона, нажаль, не є публічною на даний момент документом. Для того, щоб ми могли могли визначитися зі своєю позицією і прийняти рішення, як ми будемо діяти для того, щоб відстоювати як раз податкові інструменти як запоруку розвитку переробної галузі у нас в країні. І в першу чергу сьогодні ми говоримо про Харківщину.

Виталий Скоцик был одним из самых заинтересованных посетителей прошедшего в Харькове фестиваля винограда "Слобожанская гроздь". Аграрий Михаил Золотарев организовал такой фестиваль уже во второй раз.

Михаил Золотарев, глава Харьковской обл. орг-ции Аграрной партии:

Мы поднимаем свой уровень виноградарства. Что касается покупателей - для них огромный выбор самого лучшего винограда, что есть в Харьковской области.

В рамках фестиваля прошли конкурсы вина и виноградной грозди. А все посетители смогли понаблюдать за процессом изготовления вина.